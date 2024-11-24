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Antalya'da Kar Yağışı: Akseki-Seydişehir Karayolu'nda Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Antalya'da Kar Yağışı: Akseki-Seydişehir Karayolu'nda Kar Temizleme Çalışmaları Başladı
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolun açık tutulması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreyi buldu.

Antalya'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleniyor.

Saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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