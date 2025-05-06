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Antalya'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. İki kişi yaralanırken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Yayla sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah T.'nin kullandığı 34 ARH 12 plakalı hafif ticari araç Yayla Sokak ile Anso Sokak kesişiminde Tunahan O.'nun idaresindeki 34 KEJ 596 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza nedeniyle hafif ticari araç sürücüsü Abdullah T. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan isminin Mehmet olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Yaralılardan birisi kaza sesiyle yardıma koşan vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü mahallinde sıkışan Abdullah T. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla verilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araç içinde sıkışan sürücü ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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