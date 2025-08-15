Antalya'da Kamyon Direğe Çarptı, Yol Ulaşıma Kapandı

Antalya'da Kamyon Direğe Çarptı, Yol Ulaşıma Kapandı
Gazipaşa'da açık damperiyle seyreden bir kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarparak devirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken yol ulaşıma kapandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde açık damperiyle seyreden kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol ulaşıma kapandı.

Olay, Beyrebucak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonun açık unutulan damperi, EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgedeki yol çalışmaları nedeniyle tek yönden sağlanan ulaşım, olayın ardından tamamen durdu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, polis ve kara yolu ekipleri, devrilen direği kaldırmak ve yolun güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı. Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
