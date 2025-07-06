Antalya'da Kaçan Aslan Tarlada Bekçiye Saldırdı, Vurularak İtlaf Edildi

Antalya'da Kaçan Aslan Tarlada Bekçiye Saldırdı, Vurularak İtlaf Edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvanat bahçesinden kaçan bir aslan, tarlada bekçilik yapan bir vatandaşa saldırarak yaraladı. Olayın ardından aslan ormanlık alana kaçtı ve etkisiz hale getirilerek itlaf edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvanat bahçesinden kaçıp tarlada bekçilik yapan bir vatandaşa saldırdıktan sonra ormanlık alana kaçan aslanın vurularak itlaf edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden gece saat 03.21'de bir erkek aslan kaçtı. Hayvanat bahçesinden kaçan aslan, D-400 karayolu yakınlarında bir tarlada bekçilik yapan vatandaşa saldırarak yaraladı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen hayvanat bahçesi yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kaçan aslanın izini sürdü. Ekipler, hayvanın D-400 karayolu üzerinden ormanlık alana yöneldiğini tespit etti. Aslan burada yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Manavgat ilçemiz Ilıca Mahallesi'nde bulunan Land Of Lions Aslan Diyarı Hayvanat Bahçesi'nden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21 sıralarında bir adet aslan kaçmıştır. Kaçan aslan tarlada bekçilik yapan bir vatandaşımıza saldırmış ve şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu aslanın en son D-400 karayolu üzerinde görülerek ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine kaçan aslanın hayvanat bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup, vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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