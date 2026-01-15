Haberler

Antalya'da son 1 haftada 5,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Antalya'da son 1 haftada 5,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da polis, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarla 4 ilçede çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Yapılan aramalarda 5 milyondan fazla makaron, 412 kilogram tütün ve diğer kaçak ürünler bulundu.

Antalya'da polis ekiplerince 4 ilçede son 1 haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son 1 haftada önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 2 olayda, 2 şüpheli şahsa adli işlem yaparken, gerçekleştirilen aramalarda, 3 ateşli silah, 167 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 olayda, 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 ateşli silah, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yine nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda, 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı. Parada sahtecilik suçundan 1 olayda, 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yapılan aramalarda, 11 adet sahte para ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 9 olayda da 10 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda kaçak 5 milyon 677 bin 600 adet makaron, 867 adet elektronik sigara, 667 paket sigara, 412 kilogram tütün, 213 adet emtia ile 67 şişe içki ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 4 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu