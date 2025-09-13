Haberler

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: Suikast Silahı ve Mermiler Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde düzenledikleri kaçak silah operasyonunda 1 suikast silahı, ruhsatsız bir tabanca ve birçok mermi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet suikast silahı ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalarda, şüpheli Y.K.'ye ait depoda arama gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 1 adet suikast silahı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 712 adet 9 mm tabanca mermisi ve 2 adet muşta

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

