Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 210 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Döşemealtı'nda yapılan aramada 210 kilogram kıyılmış tütün, 590 bin adet doldurulmuş makaron ve 425 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Kanunu'na aykırı olarak Kaçak sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edilen K.B. ve A.K. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 590 bin adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron, 210 kilogram kıyılmış tütün ve 425 bin adet boş makaron ele geçirildi. K.B. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA