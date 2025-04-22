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Antalya'da JASAT Operasyonu: 212 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT Operasyonu: 212 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, son 72 saatte aranan 212 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan hapis cezası bulunan şüpheliler ele geçirildi.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 212 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 13 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 34 şüpheli başta olmak üzere toplam 212 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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