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Antalya'da JASAT Operasyonu: 172 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT Operasyonu: 172 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 172 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan şüpheliler de yer alıyor.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yapılan çalışmalarda 172 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yaptığı çalışmalar sonucu son 72 saat içerisinde farklı suçlardan aranmakta olan 172 kişi yakalandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 2 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 172 şüpheli şahıs adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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