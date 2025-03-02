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Antalya'da JASAT Operasyonları: 212 Kişi Yakalandı

Antalya'da JASAT Operasyonları: 212 Kişi Yakalandı
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Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 212 kişi yakalandı. Eylemlerde ağır ceza mahkumları da yer aldı.

Antalya'da JASAT tarafından son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 212 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) farklı suçlardan aranan şahısları tespit ederek adli makamlara teslim etti.

Operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi de dahil olmak üzere toplamda 212 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, haklarında yürütülen adli işlemler kapsamında yetkili mercilere sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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