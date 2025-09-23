Haberler

Antalya'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döşemealtı ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, bir evde 4 kilo 830 gram kokain ve 10 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir evde 4 kilo 830 gram kokain ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ilçesinde 1 şüphelinin evine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 kilo 830 gram kokain, 10 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.