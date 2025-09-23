Antalya'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir evde 4 kilo 830 gram kokain ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ilçesinde 1 şüphelinin evine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 kilo 830 gram kokain, 10 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA