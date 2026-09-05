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Akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde ölü bulundu

Akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde ölü bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş adamı Mustafa Ünal, ofisinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanmadı. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp'a gönderildi, öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş adamı, istasyonunun üst katındaki ofisinde ölü bulundu.

Mustafa Ünal sahibi olduğu, Manavgat Şelale yolu üzerinde Çayyazı yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunun üst katında bulunan ofisinde hareketsiz bir şekilde bulununca, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Manavgat'ın sevilen iş adamlarından Mustafa Ünal'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk incelemelere göre Ünal'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

Mustafa Ünal'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Manavgat Şelalesi yolu üzerinde bulunan Musulu Aile Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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