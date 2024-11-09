Antalya'da İntihar Girişimi: Alkollü Adam Manavgat Irmağı'na Girdi

Antalya'da uzaklaştırma kararı aldıran eşinin çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla Şavlak mevkisinde buz gibi Manavgat Irmağı'na giren ve beline kadar gelen suda intihar edeceğini belirten şahıs, asayiş amiri tarafından ikna edildi.

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İsak Y. isimli şahsın Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde alkol aldıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Şavlak mevkisine gelen ekipler, aşırı derece alkollü olduğu belirlenen İsak Yılmaz isimli şahsın soğuk havaya aldırış etmeksizin beline kadar suyun içinde ırmağa girdiğini gördü. Ekiplerin ırmaktan çıkması için yaptığı çağrıları umursamayan ve uzaklaşmaları için uyaran İsak Y., Manavgat Irmağı'nın buz gibi soğuk suyunda 45 dakika gibi uzun bir süre kaldı.

Ekiplere uzaklaşmamaları durumunda kendisini akıntıya bırakacağını söyleyen Yılmaz, olay yerine Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman'ın gelmesiyle tehditvari sözlerden vazgeçti. Eşinin sürekli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, kendisine çocuğunu uzun süredir göstermediğini belirten İsak Y., çocuğunu çok özlediğini, görmesi için kendisine yardımcı olunmasını istedi. Su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle titremeye başlayan ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yılmaz, asayiş amirinden diğer polisleri uzaklaştırmasını istedi. Asayiş amiriyle bir süre konuşan Yılmaz, eline tutunarak sudan çıktı. Olay yerine sağlık ekibi çağrılırken, şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ANTALYA