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Antalya'da İnşaatta Merdiven Boşluğuna Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Antalya'da İnşaatta Merdiven Boşluğuna Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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Muratpaşa'daki bir inşaatta 67 yaşındaki mermer ustası Ali Şir Ergüş, işçileri kontrol etmek için geldiği sırada 7. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Oğulları, haber alarak geldikleri inşaatta gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da oğlunun mermer ve fayans işini aldığı inşaatta işçileri kontrol amacıyla gelen 67 yaşındaki mermer ustası, 7. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak inşaata gelen Ergüş'ün oğulları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak üzerinde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şir Ergüş (67), oğulları birlikte yapımı devam etmekte olan inşaatın mermer ve fayans işlerini aldı. Bugün izinli olduğu ve yapılan işleri kontrol amaçlı inşaata geldiği öğrenilen Ergüş, 7'nci kattan henüz bilinmeyen bir nedende merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ergüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı haber alarak inşaata gelen Ali Şir Ergüş'ün oğullarının bir hayli üzgün olduğu ve zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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