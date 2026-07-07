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İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu

İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat malzemelerinin depolandığı barakada çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiye oksijen verildi.

Antalya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu barakada yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden görülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6348. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondu yakınında bulunan ve inşaat malzemelerinin depolandığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden görülürken, yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevli şekilde yanan barakaya müdahale ettiği yangına, vatandaşlar da destek verdi.

Bu sırada dumandan etkilenen baraka sahibi yaşlı adam yakınları tarafından çıkartıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta oksijen verildi, tedbir amaçlı durumları kontrol edildi. Yangını gören vatandaşlardan biri, "Duman çoktu ondan sonra itfaiye ekipleri geldi ve söndürdü" dedi.

Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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