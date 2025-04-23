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Antalya'da İnşaat İşçisi 3 Metre Yükseklikten Düştü

Antalya'da İnşaat İşçisi 3 Metre Yükseklikten Düştü
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Antalya'nın Aksu ilçesinde villa inşaatında çalışan bir işçi, çimentoları temizlediği sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten jeneratör odasına düştü. Bilinci açık olan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da villa inşaatı yapan işçi, çimentoları temizlediği sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten jeneratör odasına düştü. Yaralanan ve bilinci açık olan işçi tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesindeki inşaat halindeki villanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Celal Dere (58), çimentoları temizlediği sırada dengesini kaybedip zemin altına yapılan jeneratör odasının üzerindeki boşluktan düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen Dere, geriye çıkamayınca yardım istedi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Dere'yi düştüğü yerden sedyeye koyarak çıkardı.

Bilinci yerinde olan Dere, sağlık ekiplerinin durumunu sorması üzerine, vücudunun bazı yerlerinde ağrılar olduğunu dile getirdi.

Dere, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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