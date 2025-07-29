Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı

Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı
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Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinden para çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinden para çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden çanta içerisinde bulunan 5 bin TL ve bin doların çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen G.K. ve T.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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