Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinden para çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden çanta içerisinde bulunan 5 bin TL ve bin doların çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen G.K. ve T.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - ANTALYA