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Antalya'da Helikopter Destekli Huzur Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Helikopter Destekli Huzur Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, 425 personel ile 'ŞAFAK07' huzur operasyonu düzenleyerek çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi, 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 425 personel ile helikopter ve dron destekli düzenlenen "ŞAFAK07" huzur operasyonunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçilirken, 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinköy bölgesinde Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık Mahallelerinde toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 adet dron desteği ile 70 adrese eş zamanlı "ŞAFAK07" huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 106 adet tabanca fişeği, 128 adet tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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