Hamile eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurarak yaralayan Abdullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası kaçan şahıs, güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 sokak üzerinde dün öğlen satlerinde meydana gelen olayda Abdullah A. ile hamile eşi Hatice A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini iki bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Hamile eşini tabanca ile yaraladıktan sonra apartmandan çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan Abdullah A. aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdullah A.'yı akşam saatlerinde yakaladı. Emniyette verdiği ifadesinde olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen Abdullah A. ifade işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi. 7 aylık eşi Hatice A.'yı, tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan Abdullah A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
