Antalya'da Hacizli Otomobil Çöp Konteynerinin Yanında Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde hacizli ve yakalamalı otomobil, çöp konteynerinin yanına atılmış vaziyette bulundu. Plakası ve ruhsatı üzerinde bulunan araçta yapılan incelemede ise motorunun alındığı tespit edildi. Mahalle sakinlerini şaşırtan olayda polise haber verilmesiyle araç yediemin otoparkına çekildi.

Olay, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka otomobilin çöp konteynerinin yanına terk edildiğini görenlerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, olay yerinde 07 FPB 87 plakalı otomobilin çöp konteyneri yanında atıl vaziyette buldu ve motor parçalarının söküldüğünü belirledi.

Ekipler plaka sorgulamasından aracın hacizli, arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit etti. Polis arama kaydı bulunan aracı çekici çağırarak yediemin otopark görevlilerine teslim etti.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

"Nostaljik bir araç"

Bölge sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Arabayı birkaç gün önce bırakmışlar. Kimin olduğu da belli değil. Biz de şaşırdık. Polise haber verildi ve çekici alıp götürdü aracı. Bu milli servet. Nostaljik bir araç. Bizim mahallede oturanlar aracın parçalarını almak istedi ama aracın plakası üzerinde, ruhsatı içerisinde ancak motoru sökülmüştü. Herhalde bir sıkıntısı var" dedi. - ANTALYA