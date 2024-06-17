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Arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken canından oldu

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Antalya'da bir güvenlik görevlisi, arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı. Genç adam hayatını kaybetti, olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalandı.

Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı Papatya K. (32) ile bir araya geldi. İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28) bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Metin A. ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Cinayet zanlısı Metin A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Adliye Cinayet Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Zafer Tanrıkulu:

Sen niye karışıyorsun bırak ne halleri varsa görsünler sen öleceğine kadın ölsün çünkü kadınlar nerede serseri psikopat hasta ruhlu erkek varsa gider onları bulurlar onlarla sevgili olurlar çünkü onlar daha eğlenceli gelir daha çekici gelir yazık olan güvenlik görevlisi oldu bırak ne hali varsa görsün

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İbrahim Üker:

5 yıl sonra serbest ölen öldüğüyle kaldı

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