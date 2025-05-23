Antalya'da Gece Yarısı Drift İşkencesi: Mahalle Sakinleri Uyuşturucusuz Kaldı

Antalya'da Gece Yarısı Drift İşkencesi: Mahalle Sakinleri Uyuşturucusuz Kaldı
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Antalya'da Gece Yarısı Drift İşkencesi: Mahalle Sakinleri Uyuşturucusuz Kaldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, hafif ticari aracıyla gece 3 saat boyunca drift yaparak mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, yüksek motor sesleri nedeniyle uykusuz kaldı.

Mahalleliye gece yarısı drift işkencesi

Aynı noktada gece 3 saat drift attı mahalleliyi canından bezdirdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücünün hafif ticari araçla defalarca dirift atması mahalleliyi çileden çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda vatandaşlar sabaha kadar uykusuz kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Mimar Adil Aydın Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir sürücü hafif ticari aracıyla defalarca dirift atarak mahalle sakinlerine korku dolu saatler yaşattı. Olayın gece saat 02.00 sıralarında başladığı ve uzun süre dev am etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, aracın çıkardığı yüksek motor sesi ve tekerlek sesleri nedeniyle uykusuz kaldıklarını, sürücünün saatlerce drift yapmaya devam ettiğini belirtti.

"Sabah okula, işe gidecek insanlar, hastası olanlar var"

Mahalle sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz hafif ticari bir araç yaklaşık 3 saat boyunca kavşakta drift yaptı. Bizim çoluk çocuğumuz var. Sabah okula, işe gidecek insanlar, hastası olanlar var. Bu tamamen bir sorumsuzluk. Alkol alıp drift atıyorlar, buna bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kavşakta defalarca drift attığı açıkça görülüyor. Polis ekipleri, kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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