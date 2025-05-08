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Antalya'da Forkliftin Kontrolden Çıkmasıyla Olası Facia Önlenmiş Oldu

Antalya'da Forkliftin Kontrolden Çıkmasıyla Olası Facia Önlenmiş Oldu
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Manavgat'ta, kurtarıcıdan indirilen forkliftin halatının kopması sonucu park halindeki otomobile çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi'nde, kurtarıcıdan indirilen forklift, çekicinin halatının kopması sonucu kontrolden çıkarak iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 2047 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde, kurtarıcı üzerinde bulunan forklift indirildiği sırada, forkliftin bağlı olduğu halat aniden koptu. Halatın kopmasıyla birlikte forklift boşa çıktı ve hareket ederek yolun karşısında park halindeki 07 GNN 90 plakalı Peugeot marka otomobile yandan çarptı.

Forkliftin çarptığı otomobil çarpmanın şiddetiyle işyerinin tabelasına zarar verirken, yolda ve araç içerisinde kimsenin olmaması yaşanılabilecek bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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