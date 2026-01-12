Haberler

Antalya-Konya kara yolunda kar etkisini artırdı

Antalya-Konya kara yolunda kar etkisini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya genelinde etkili olan fırtınalı sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşerek 25-30 cm kar kalınlığı oluşturdu. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışmalara başladı.

Antalya genelinde ve ilçelerinde dün etkili olan fırtınalı sağanak yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 25 ila 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışının dün saat 15.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan Battıçıktı mevkiinde başladığı, yağışın kısa sürede Yarpuz Mahallesi'ne kadar indiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ila 20 kilometrelik güzergah boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırarak Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele Ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, yağışın ilk anından itibaren gece boyunca yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Bir yandan kar küreme çalışmaları yapılırken, diğer yandan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Yetkililer, şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, güzergahın açık tutulması için çalışmaların çok sayıda iş makinesiyle devam ettiğini bildirdi.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, güzergahı kullanacak vatandaşların araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırmasının beklendiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare