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Aracın motorunun fırlayıp barakaya girdiği kazada, sürücü hayatını kaybetti

Aracın motorunun fırlayıp barakaya girdiği kazada, sürücü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçtan kopan motor 40 metre savrularak işçi barakasına girdi. Ağır yaralanan sürücü Burak İpek hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçtan kopan motorun 40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakaya girdiği kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Antalya Caddesi'nde dün gece 23.00 sıralarında, meydana gelen kazada Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan kopan motor, yaklaşık 30-40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakanın içine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastanede hayatırı kaybetti

Kazanın ardından aracın hurdaya dönmesi nedeniyle ekipler, otomobilde ikinci bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri, uzun süre araç içerisinde detaylı arama ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından araçta başka kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Burak İpek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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