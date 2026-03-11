Haberler

İncir ağacı hayatını kurtardı: Falezlerde 20 metre yükseklikten düşen adam yaralandı

İncir ağacı hayatını kurtardı: Falezlerde 20 metre yükseklikten düşen adam yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, falezlerin 20 metre yüksekliğinden düşen 41 yaşındaki Erdinç A., incir ağacı dallarının düşüşünü yumuşatması sayesinde hayatta kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı kurtararak hastaneye sevk etti.

Antalya'da falezlerin yaklaşık 20 metrelik bölümünden düşen 41 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen yaralının düşüşünü alt kısımda bulunan incir ağacı dallarının yumuşattığı öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan varyant bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne varyant seyir terası bölgesinde bulunan kayalık alandan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, düşülen noktanın sarp ve patika olması nedeniyle bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İsminin Erdinç A. (41) olduğu öğrenilen vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi düştüğü noktada yaptı.

Düşüşünü incir ağacı yumuşattı

Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Erdinç A.'nın şans eseri düştüğü noktada bulunan incir ağacının dallarının düşüşünü yumuşattığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu görülen Erdinç A. serum ve boynuna boyunluk takılarak sepet sedyeye sabitlendikten sonra itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından patika yol kullanılarak ambulansa taşındı. Yaralı, tedavi edilmek için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi