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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişinin Aranması Sırasında Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişinin Aranması Sırasında Cansız Bedeni Bulundu
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Antalya'da falezlerden denize düşen bir şahsı arama çalışmaları sırasında 54 yaşındaki Kayhan Açar'ın cansız bedeni bulundu. Olay, Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'da aracı ile birlikte falezlerden denize düşen şahsı arama çalışmaları sırasında ekipler denizde başka bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden aracıyla birlikte denize düşen Engin Ş.'yi arama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin kıyafetleri ile hareketsiz yattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından sudan çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Yat Limanı'nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın üzerinden Kayhan Açar (54) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Acar'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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