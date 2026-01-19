Haberler

3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da başından silahla vurularak hastaneye getirilen genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi İsmail K., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da başından silahla vurulan eşini hastaneye getiren ve hayatına son vermek istediğini söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde önceki gece bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 ay önce dünyaevine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı. Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları, daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Ardından kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek, kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı

Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından İsmail K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor

Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu