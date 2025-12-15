Satırla katledilen hemşirenin eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da iki aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit Can Sakman'ın, "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eylemini Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, maktülün annesinin "Gün yüzü görmesin" sözleri dikkat çekti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, tutuklu sanık Halit Can Sakman ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada istenen adli raporun dosyaya girdiği, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

HTS kayıtlarında adı geçen tanık dinlendi

Duruşmada HTS kayıtlarında adı geçen tanık Merve B. dinlenildi. Tanık beyanında, sanıkla geçmişte sınırlı bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendisine ait telefondan arama yapıldığını, daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesi tarafından yapılan aramayı polis ekiplerinin açtığını ifade etti.

En ağır ceza verilsin

Mahkemede söz alan maktulün annesi Havva Ünay, "Ağırlaştırılmış müebbet alsın, gün yüzü görmesin, başka kimseye zarar vermesin" ifadelerini kullanırken, babası Güney Demir de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Tarafların beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eyleminin; canavarca hisle işlendiği, mağdurun sanığın eşi olduğu ve olay sırasında maktulün kendini savunamayacak durumda bulunduğu gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı, bu kapsamda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanıktan savunma

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Halit Can Sakman, evlilik öncesinde birlikte yaşadıklarını, evlilik sonrası maddi nedenlerle tartışmalar yaşandığını öne sürerek, kendisini baskı altında hissettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Sevcan Demir Sakman'ın sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralandığı, sağlık ekiplerinin genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği bildirildi. Yaralı olduğunu söyleyen sanık ise polis ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevcan Demir Sakman'ın yaşadığı şiddetten kaçmak amacıyla defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olayın ardından Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer aldığı öğrenildi. - ANTALYA