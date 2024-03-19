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Antalya'da elektrikli scooter yayaya çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir elektrikli scooter, park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Kazada yaralanan yayaya sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavagat ilçesinde elektrikli sccoterin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Yolun solundan seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen elektrikli scooter, park halindeki araçların arasında yola çıkan Medeni Solak'a çarptı. Kazada başından yaralanan Solak, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Scooter kullanıcısının ambulans gelinceye kadar olay yerinde beklediğini, ambulansın yaralıyı götürmesinin ardından kaza yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sol şeritten ilerleyen elektrikli scooterin araçların arasından yola çıkan yayaya çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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