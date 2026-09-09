Antalya’da ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yangınla mücadele eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, üçüncü gününde Aksu Karaöz Mahallesi'nde başlayarak Kepez Kızıllı Mahallesi'ne sirayet eden yangına müdahale ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Söndürme ekiplerinin alevlerle göğüs göğüse mücadele ettiği onlar kimi zaman tehlikeli anlara sahne oluyor. Kızıllı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yeniden alevlenen bölgede söndürme çalışması yapan ekiplerin alevlerle karşı karşıya kaldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir anda terse dönen rüzgar nedeniyle alevler cansiparane mücadele eden ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale adan arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı