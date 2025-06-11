Antalya'da Düşen Fransız Turist Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Kaleköy mevkiinde düşerek yaralanan Fransız Turist, denizden gerçekleştirilen tahliye operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, karadan ulaşımın olmadığı Kaleköy mevkiinde meydana geldi. Bölgeden yapılan yaralı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Fransız uyruklu S.C.L.G. (59) isimli kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı turist Sahil Güvenlik botuna alınarak Çayağzı mevkiine taşındı. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, turistin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı. - ANTALYA