Antalya'da Denizde Alabora Olan Bottaki İki Kişi Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde alabora olan bottaki iki kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay, Boğazkent açıklarında meydana geldi. İki amatör balıkçı, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle botlarının alabora olması sonucu suya düştü. Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları, durumu fark ederek iki kişinin yardımına koştu ve simit yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı.
Olay, Boğazkent açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen iki amatör balıkçı, botlarıyla denize açıldı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı dalgaların etkisiyle bot alabora olarak devrildi. Irmak ve denizin birleştiği boğazda bulunan Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları durumu fark etti ve suyun içinde kalan iki kişinin yardımına koştu. Teknelerden atılan simit yardımıyla iki amatör balıkçı kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA