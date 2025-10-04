Haberler

Antalya'da Dalış Maskesiyle Bulunan Erkek Cesedi Olayı

Antalya'da Dalış Maskesiyle Bulunan Erkek Cesedi Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerde yüzen vatandaşlar tarafından bulunan dalış maskesi takılı bir erkek cesedi, yapılan incelemeler sonrası Deniz Gül'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da denizin falezlere yakın kısmında üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölgede yüzen vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran ve yüzünde dalış maskesi bulunan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese ulaşan sahil güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, bulunduğu yerden alınarak bota alınıp ardından Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, falezlerden denize girdiği ve dalış maskesiyle yüzdüğü belirlenen kişinin Deniz Gül (41) olduğu tespit edildi. Gül'ün eşyaları arasında yapılan incelemede bir engelli kartı bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti

Görüntü Türkiye'nin başkentinden
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.