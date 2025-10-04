Antalya'da Dalış Maskesiyle Bulunan Erkek Cesedi Olayı

Antalya'da denizin falezlere yakın kısmında üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölgede yüzen vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran ve yüzünde dalış maskesi bulunan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese ulaşan sahil güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, bulunduğu yerden alınarak bota alınıp ardından Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, falezlerden denize girdiği ve dalış maskesiyle yüzdüğü belirlenen kişinin Deniz Gül (41) olduğu tespit edildi. Gül'ün eşyaları arasında yapılan incelemede bir engelli kartı bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA