Antalya'da Dairede Yangın, Apartman Dumanla Kaplandı

Dairede çıkan yangın apartmanı dumana boğdu

ANTALYA - Antalya'da bir apartman dairesinde evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1065 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin camından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına hızla müdahale ederken, apartman sakinlerinin daire kapısını çalmalarına rağmen kapının açılmadığını belirtmesi üzerine ekipler merdivenli araç ile balkondan girerek ev içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın diğer dairelere sıçramada söndürüldü. Daire içerisinde yapılan kontrollerde ev içerisinde kimsenin bulunmadığı görüldü. Komşuları tarafından ulaşılan daire sahibinin olay anında kontrol amacıyla hastanede bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.