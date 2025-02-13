Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti

Antalya'da iddiaya göre ev sahibinin fahiş kira artışını kabul etmeyen ve mahkemeden tahliye kararı çıkan kiracı, avukatları karşısında görünce cinnet getirdi. Eşi ve küçük kızının bulunduğu evi yakmakla tehdit eden şahıs, itfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı Salih Kırgın'a ev sahibi mahkeme kanalıyla tahliye kararı çıkarttı. Sabah saatlerinde avukatlar tahliye kararını uygulamak için ikamete geldi. Telefonda ulaşamadıkları ailenin ikametine çilingirle girmeye hazırlanan avukatlara kapıyı Salih Kırgın'ın eşi Medine Kırgın açtı.

POLİS İKNA ETTİ

Medine Kırgın, avukatlara eşini beklemelerini söyledi. Kısa süre sonra gelen Salih Kırgın tahliye kararı karşısında öfkelenerek kendisi ile birlikte eşi ve küçük kızını da yakmakla tehdit etti. Avukatların haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırgın, ekiplerin 1 saatten fazla süren ikna çabası sonucu kendilerine yardımcı olma sözü üzerine eyleminden vazgeçti. Kırgın ilk olarak bebeğini polis ekiplerine teslim etti.

"BİR ÇÖZÜM BULABİLECEK MİYİM BİLMİYORUM"

Kirasını düzenli şekilde ödediğini ancak ev sahibinin 11 bin TL olan kirayı 16 bin TL yapmak istediğini ve bunu kabul etmediği için mahkemelik olduklarını belirten Kırgın, "Ev sahipleri biraz düşünsünler garibanı, yoksulu. Ben kendi ülkemde mülteci oldum. Ne yapayım ben. 5 aylık çocuğum var, dışarı atıyorlar, ne yapacağım ben. Şu anda gidecek yer arıyorum, bir çözüm bulabilecek miyim bilmiyorum. Şu ev 16 bin yapar mı" dedi.

Evin istenen kira bedeli etmeyeceğini belirten Mediha Kırgın ise, "Geldiğimizden beri ev sahibi ile sorun yaşıyoruz. Tadilat yapacağını söyledi, yapmadı. Evin hali 16 bin TL'lik değil. Bizden ısrarla 16 bin istiyor" ifadelerini kullandı. Eşyalarını toplayan aile mahkeme kararı gereği ikameti tahliye etti.