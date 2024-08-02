Antalya'da Cinayete Kurban Giden Kadın ve Oğlunun Cenazeleri Edirne'ye Gönderildi

Antalya'da dün 8 yaşındaki oğlu ile birlikte cinayete kurban giden kadın ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından Antalya Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak memleketi Edirne'ye götürüldü.

Antalya'da dün Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aynur Çilli, birkaç ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Altın tarafından kafasına taş ve keser ile vurularak öldürülmüştü. Mehmet Altın, dana sonra olay sırasında Aynur Çilli'nin yanında bulunan ve cinayeti gören 8 yaşında ki oğlu Bulutcan Çilli'yi de Doğuyaka Mahallesi'nde ki evine götürerek elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürmüştü.

Cenazeyi abisi aldı

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanan Mehmet Altın, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kendisinden kan ve DNA örneği alındı. Aynur Çilli ve oğlu Bulutcan Çilli'nin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ki işlemlerin ardından ağabeyi ve büyük oğlu tarafından teslim alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verilmek üzere Edirne'ye götürüldü. - ANTALYA