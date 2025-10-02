Antalya'da Change Araçlara Yönelik Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerinin 5 aylık çalışmaları sonucu 'change' araçlara yönelik düzenlediği operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek haciz/yakalama şerhi bulunan araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 7 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş fişek, 3 change araç, 13 kusurlu araç, 3 ağır hasarlı ve iskelet halinde değişik markalarda araç, 1 yakalama/hacizli araç, 1 tescilsiz motor bloğu, 1 ön göğüs tertibatı, ön konsol, direksiyon ve farlar, 14 adet araç tescil belgesi ile, 1 plaka ele geçirildi.

'Oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 4'ü tutuklanırken 2'sine adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA