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Cezaevinden izinli çıkan şahıs boş arazide ölü bulundu

Cezaevinden izinli çıkan şahıs boş arazide ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Tayfun Güleç (41) boş bir arazide hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Güleç'in cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde cezaevinden izinli olarak çıkan Tayfun Güleç (41), boş arazide hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güleç'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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