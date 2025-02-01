Antalya'da Cenaze Aracı ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cenaze aracı ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Kaza, dün Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde gerçekleşti. Sanayi istikametinden Salkımevler yönüne seyir halinde olan Mertcan S. yönetimindeki 07 BSD 448 plakalı motorlu bisiklet ile 3075 Sokak'tan Barbaros Caddesi'ne çıkan, Abdullah G'nin kullandığı 07 LAJ 03 plakalı cenaze aracı çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Mertcan S. ile yolcu Feyza Ü., 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA