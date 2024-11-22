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Antalya'da Cemaati Tehdit Eden Şahıs Taşlarla Kovalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde camiye bıçakla giren madde bağımlısı bir şahıs, cemaat tarafından taşlarla kovalandı. Olay sırasında cami müezzini yaralanırken, şahıs polisin yardımıyla öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.

Müezzin ve cemaati camiye sokmayan eli bıçaklı şahıs, namazı kaçıran cemaat tarafından taşla böyle kovalandı

Cemaat tarafından camiden çıkartılıp taş ve sopalarla 2 kilometre kovalanan şahıs, polise sığındı

Taş atan cemaate, kaçarken taş atarak cevap veren şahıs, yakalanacağını anlayınca olay yerine gelen polis otosuna binerek öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da namaz vakti bir camiye giren ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadı. Namazı kaçıran ve camiye zarar verildiğini gören cemaat, birlik olup madde bağımlısı şahsı dışarıya çıkarttı, ardından taşlayarak kovaladı. Şahıs, öfkeli cemaatin elinden ise polise sığınarak kurtuldu.

İlginç olaylar zinciri dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girdi. Elinde bıçak bulunan şahıs, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istedi. Müezzin dışarı çıkmak istemeyince şahıs cami kapısındaki camı kırdı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı. Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cemaat yakalamak isteyince cebinden bıçak çıkaran şahıs kaçmaya başladı.

2 kilometre taşlayarak kovaladılar

Yaklaşık 2 kilometre boyunca cemaat ve madde bağımlısı birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, bazı cemaat elinde sopa, çekçek ve sapı ile kovalamacayı sürdürdü. Bir ara apartman bahçesine giren şahıs, apartmanın dış kapısını tekmeleyerek içeri girmek istedi. Bunu gören cemaat apartman sakinlerine seslenerek kapıyı açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İnatçı cemaatten kaçamayacağını anlayınca polis otosuna sığındı

Kovalamaca, ara sokaklarda sürerken, inatçı cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısı, sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı.

Bir vatandaş kendilerini dakikalarca koşturan şahsa tekme attı, polis olası linç girişimine karşı adamı polis aracına geri koydu. Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da Cemaati Tehdit Eden Şahıs Taşlarla Kovalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN EKİN - 3.Sayfa
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