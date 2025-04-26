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Antalya'da Çay Dökülmesi Sonrası Gençte Ciddi Yanıklar Oluştu

Antalya'da Çay Dökülmesi Sonrası Gençte Ciddi Yanıklar Oluştu
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Gazipaşa'da evde demlenen çayın devrilmesi sonucu M.A. isimli genç ciddi yanıklar yaşadı ve Antalya'ya sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üzerine çay dökülen bir kişi, vücudunda oluşan ciddi yanıklar nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gazipaşa'nın Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde demlenen çay, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi ve çaydanlıkta bulunan kaynar su M.A. (21) isimli gencin üzerine döküldü. Yaşanan talihsiz olayda, M.A.'nın karın ve kasık bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu. Yaralı, yakınları tarafından özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından M.A., bir doktor refakatinde ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay hakkında düzenlenen adli raporun ardından, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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