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Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2’si yaya 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2'si yaya 6 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Murat K.'nın kullandığı 03 AEU 286 plakalı hafif ticari aracın aynı istikamette gitmekte olan Fuat K.'nnn kullandığı 07 C 74471 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Kaza yapan araçların arkasından gelmekte olan Hasan U.'nun kullandığı 07 C 32323 plakalı servis minibüsü de kazaya karışan araçlara arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 07 C 74471 plakalı servis midibüsünün de o sırada yaya geçidinden geçmekte olan Ramazan Y. ve Mücahit A. isimli yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; servis midibüsünde yolcu olarak bulunan Songül B., Aysel K., Gül K. ve Döndü Y. ile yayalar Ramazan Y. ve Mücahit A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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