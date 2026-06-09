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Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hacı Sait Camii'nde abdest alan cemaat, yerde gördüğü 1,5 metrelik siyah yılanı önce plastik oyuncak sandı. Yılanın hareket etmesiyle yaşanan büyük paniğin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile yılan arasında köşekapmaca yaşandı. Kancalı aparatlardan kaçarak su giderine giren yılan yakalanamayınca, çıkabileceği tüm delikler kapatıldı ve cemaat rahat bir nefes aldı.

  • Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hacı Sait Camii'nin şadırvanında 1,5 metre uzunluğunda siyah bir yılan bulundu.
  • Yılan ilk başta plastik oyuncak sanıldı, ancak hareket edince panik yarattı.
  • İtfaiye yılanı yakalayamayınca su giderine kaçan yılanın çıkış delikleri betonlandı.

Antalya'da bir caminin şadırvanına dadanan 1,5 metre uzunluğundaki siyah yılan, cemaate korku dolu anlar yaşattı. İlk etapta hareketsiz durduğu için plastik oyuncak zannedilen yılan, aniden hareket edince ortalık karıştı. İtfaiyenin yakalama operasyonundan kaçıp su giderine saklanan yılan yüzünden delikler kapatıldı, cemaat ancak rahat bir nefes alabildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Sait Camii'nde meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, abdest alınan şadırvan kısmına geçtiklerinde yerde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda kapkara bir yılan gördü. Yılanın uzun süre hiç kıpırdamadan durması üzerine durumdan şüphelenen cemaat, ilk başta birinin şaka yapmak amacıyla oraya "plastik oyuncak yılan" bıraktığını düşündü. Ancak cemaatin yaklaşmasıyla birlikte dev yılanın aniden hareket etmesi camide büyük bir panik dalgasına yol açtı.

İTFAİYEYLE YILANIN KÖŞEKAPMACA OYUNU

Korku içinde şadırvandan uzaklaşan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine camiye kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel aparatlarla camiye giren itfaiye erleri, yılanı yakalamak için titiz bir çalışma başlattı. Cemaatin korku dolu bakışları arasında ilk olarak su sebilinin arkasındaki motor kısmına saklanan yılan, itfaiye erlerinin kancalı yakalama hamlelerinden kıvrak bir şekilde sıyrılmayı başardı.

SU GİDERİNE KAÇTI, DELİKLER BLOKE EDİLDİ

İtfaiyenin tüm ısrarlı takibine rağmen pes etmeyen 1,5 metrelik yılan, şadırvanda bulunan su giderinin içine girerek gözden kayboldu. Yılanın gider borusundan tekrar çıkıp cemaate zarar vermemesi için itfaiye ekipleri ve cami görevlileri önlem aldı. Yılanın borudan geri çıkabileceği tüm açık alanlar ve delikler tamamen kapatılarak betonlandı. Giderlerin bloke edilmesinin ardından derin bir "oh" çeken cami cemaati ve mahalle sakinleri, namazlarını kılmak üzere güvenle camiye geri döndü.

İşte o anlardan kareler; 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışaban aydın:

yılan imana gelmiş. namaz kılacaktı. ama kapı kapalı olunca girememişç

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