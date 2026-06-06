Antalya'da sera ve evleri tehdit eden yangın mahalleliyi korkuttu

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara ve evlere doğru ilerleyince mahalleliyi korkuttu. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın seralara ulaşmadan söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle ilerlediğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki seralara ve evlere yakın noktada ilerleyen yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, seralara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, seralarda da herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.

"Zarar olmadan söndürdük"

Yangının çıktığı bölgedeki sera sahiplerinden Asiye Karakaya, alevleri görünce büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Komşular 'itfaiye' derken herkes birleşti, söndürdü. Allah'tan kurtuldu. Seralara, camlara bir şey olmadı. Bir zayiat olmadı. Zararımız yok ama koşuşturmacayla zarar olmadan söndürdük. Aşırı derecede korktuk. Korkmaz mıyız? Herkesin serası, camı vardı. Hemen dibimiz depo. Allah'a şükür söndürüldü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı