Antalya'da Boşanma Tartışması, İntihar Girişimini Engelledi
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çıkan tartışma sonrası balkonun demir korkuluklarına çıkan şahıs, yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E. boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender E. dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumuna karşı atlama yatağı kurmak istedi, ancak park halindeki araçlar nedeniyle zorluk yaşadı.
Eşinden aldığı söz ile atlamaktan vazgeçti
Araç sahiplerine ulaşılarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından atlama yatağı kurulabildi. Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine yanıt vermemesi üzerine olay yerine müzakereci çağrıldı. Balkon korkuluklarının dış kısmında sürekli hareket halinde olması nedeniyle çevrede toplanan meraklı vatandaşlar yaşananları cep telefonları ile kaydederken olayı endişeli gözlerle izledi. Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini belirtti. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Ender E. yaklaşık 45 dakikalık ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan inen Ender E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
