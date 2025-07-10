Antalya'da Boğulan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da Boğulan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesi ile bir çiftlikte havuza giren 6 yaşındaki Egemen Durmuş, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edilirken, acılı babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da ailesi ile birlikte gittiği çiftlikteki havuza giren küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan çocuğun acılı babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Salkım Sögüt mevkinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte çiftliğe gelen 6 yaşındaki Egemen Durmuş, çiftlikte bulunan yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde görenler havuzdan çıkartarak ilk müdahalede bulundu. Durumun 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba gözyaşlarını tutamadı

Savcılık incelemesinin ardından 6 yaşındaki Egemen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Cenazesini teslim alan acılı baba Mustafa Kemal Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı

12 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB detayları tüm açıklığıyla anlattı
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim

Şafak vakti gözaltına alınan CHP'li başkan ne ile suçlanıyor?
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takım'ın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.