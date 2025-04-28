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Antalya'da Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Saim Tatlıcılar, aracın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet K. (37) idaresindeki 33 DDB 46 plakalı araç, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeyken Gündoğdu Turizm yolunda bisikletiyle seyir halinde olan Saim Tatlıcılar'a (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Tatlıcılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Side Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıcılar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manavgat Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda sürücü Samet K. gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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