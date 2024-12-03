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Antalya'da Bir Market Silahlı Saldırıya Uğradı

Antalya'da Bir Market Silahlı Saldırıya Uğradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir markete silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay, Orta Mahalle Tuzlaburun Caddesinde gece saat 02.40 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine pompalı silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde olayın gerçekleştiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Halis Karataş, "Sabah dükkanı açmaya geldim, alarmı devre dışı bıraktım. Baktım her taraf can kırığı şok oldum. Sağa sola bakıyorum kırık cam yok. Sonradan fark ettim mermi izlerini. Daha sonra emniyete haber verdik. Geldiler incelediler. Bizde şikayetçi olduk. 8 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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