Yol kenarında ölü bulunan kadının kocası ile oğlu tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında ölü bulunan 45 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen kocası ile cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saat 08.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde, D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Saliha Turan olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Turan'ın cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Turan'ın cesedinin bulunduğu günden bir önceki gün hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Eşi Adana'da yakalandı

Soruşturma kapsamında kadının eşi M.T.'nin olay sonrası il dışına çıktığı belirlendi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Adana'da yakalanarak Gazipaşa'ya getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlu cezaevinden izne çıkmış

Olayla bağlantılı olarak çiftin oğlu Y.T.'nin başka bir suçtan hükümlü bulunduğu Adana'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı öğrenildi. Y. T.'nin bir haftalık izin kapsamında Antalya'daki evlerine geldiği, 23 Şubat tarihinde ise yeniden cezaevine teslim olduğu belirtildi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Y.T.'nin ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Mahkeme, Y.T.'nin de tutuklanmasına karar verdi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı